Москва, 28 октября, 2016, 21:50 — ИА Регнум. Фотоматериалы, представленные западными СМИ, на которых якобы изображена разбомбленная школа в сирийской деревне Хаас (провинция Идлиб), оказались компьютерной графикой. Об этом сегодня, 28 октября, написала в своем Facebook официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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Она сообщила, что после экспертного анализа фотографий из сирийский деревни Хаас выяснилось, что на самом деле не было никакого авиаудара по школе, и жертв тоже не было.

«Фотографии — компьютерная графика. Убитые школьники — страшная фантазия «активистов» и Аль-Джазиры с Индепендент», — подчеркнула Захарова.

Она также напомнила, что министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро на основании публикаций в западных СМИ о якобы имевшем место авиаударе по школе в Хаасе, обвинил в причастности к этой «трагедии» Москву и Дамаск.

«Приличные люди в подобных случаях извиняются. Вот мы и узнаем», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, западные СМИ широко растиражировали сообщение о якобы имевшей место бомбардировке школы в сирийский провинции Идлиб. Эту информацию подхватил даже Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Примечательно, что эти сообщения появились практически на следующий день после того, как российские военные сообщили, что ВВС США разбомбили школу для девочек в южной части иракского города Мосул.