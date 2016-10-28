Хельсинки, 28 октября, 2016, 21:49 — ИА Регнум. В Финляндии за последние 30 лет средняя продолжительность жизни мужчин увеличилась на 8,5 лет, женщин — на 5,5 лет. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает финский национальный вещатель Yle.

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По данным Статистического центра Финляндии, в 2015 году этот показатель составил для мужчин 78,5 лет, а для женщин — 84,1 года. По сравнению с 2014 годом ожидаемая продолжительность жизни финнов увеличилась на 5 месяцев, финок — на 4 месяца.