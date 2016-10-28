Москва, 28 октября, 2016, 21:37 — ИА Регнум. Руководство России не располагает информацией о случае «опасного сближения» российских и американских самолетов в небе Сирии 17 октября, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он указал, что информации об этом случае у него нет и порекомендовал обратиться с этим вопросом в Министерство обороны России.

Напомним, по сообщениям западных СМИ, российские и американские самолеты ночью 17 октября над Сирией допустили опасное сближение, которое могло кончиться столкновением. Сообщалось, что якобы российский истребитель, сопровождавший более крупный разведывательный самолет, опасно сблизился с американскими боевыми самолетами, находившимися в воздушном пространстве Сирии. Причинами инцидента посчитали плохую видимость в ночное время суток.