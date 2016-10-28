Нью-Йорк, США, 28 октября, 2016, 21:17 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун решительно осудил обстрел террористами школы в западной части Алеппо, от которого погибли несколько детей, сообщил журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Дети

По словам Дюжаррика, такие преднамеренные нападения можно считать военными преступлениями, а ответственные за них должны быть привлечены к ответу перед правосудием. Он отметил, что Генеральный секретарь повторил призыв к Совету Безопасности передать ситуацию в Сирии на рассмотрение Международного уголовного суда.

Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что 27 октября боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли из восточной части Алеппо школу в западном районе Хай эль-Андалуз. В результате были убиты на месте трое детей, а еще 10 учеников школы были госпитализированы с тяжелыми ранениями.