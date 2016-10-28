Москва, 28 октября, 2016, 21:09 — ИА Регнум. Европейская комиссия одобрила исключение 50% наземной газораспределительной системы трубопровода «Северный поток» (OPAL) из норм третьего энергопакета Евросоюза. Об этом сегодня, 28 октября, сообщают евросоюзные СМИ со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Gazprom.ru Выход на берег «Северного потока» в Германии

Сообщается, что 50% мощностей OPAL будут исключены из норм третьего энергопакета, а остальные 50% будут покрываться «строгими рыночными нормами Евросоюза».

На практике это обозначает, что российский «Газпром» сможет использовать до 90% мощности OPAL, который является наземной системой распределения трубопровода «Северный поток».

Ранее российская компания имела право загружать OPAL только на 50%, и была обязан выставлять остальную мощность на аукцион для независимых компаний. Такие дискриминационные правила навязывал так называемый третий энергопакет — антимонопольное правило Евросоюза, навязанное через американских лоббистов исключительно для того, чтобы снизить энергозависимость ЕС от России.

И вот теперь ЕС смог избавиться от навязанного третьего энергопакета и практически в полном объеме использовать мощность трубопровода «Северный поток». Также это имеет ключевое значение для строительства газопровода «Северный поток-2». Фактически Брюссель дает «зеленый свет» на строительство этого газопровода.

Стоит отметить, что таким решением ЕК крайне недовольна Польша, которая уже заявила о готовности оспорить это исключение через суды. Это решение также крайне не устраивает Украину. Дело в том, что обе эти страны потеряют существенные доходы от транзита российского газа, который теперь будет идти через трубопровод по дну Балтийского моря.