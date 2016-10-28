ЕК исключила наземную часть «Северного потока» из третьего энергопакета
Москва, 28 октября, 2016, 21:09 — ИА Регнум. Европейская комиссия одобрила исключение 50% наземной газораспределительной системы трубопровода «Северный поток» (OPAL) из норм третьего энергопакета Евросоюза. Об этом сегодня, 28 октября, сообщают евросоюзные СМИ со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
Сообщается, что 50% мощностей OPAL будут исключены из норм третьего энергопакета, а остальные 50% будут покрываться «строгими рыночными нормами Евросоюза».
На практике это обозначает, что российский «Газпром» сможет использовать до 90% мощности OPAL, который является наземной системой распределения трубопровода «Северный поток».
Ранее российская компания имела право загружать OPAL только на 50%, и была обязан выставлять остальную мощность на аукцион для независимых компаний. Такие дискриминационные правила навязывал так называемый третий энергопакет — антимонопольное правило Евросоюза, навязанное через американских лоббистов исключительно для того, чтобы снизить энергозависимость ЕС от России.
И вот теперь ЕС смог избавиться от навязанного третьего энергопакета и практически в полном объеме использовать мощность трубопровода «Северный поток». Также это имеет ключевое значение для строительства газопровода «Северный поток-2». Фактически Брюссель дает «зеленый свет» на строительство этого газопровода.
Стоит отметить, что таким решением ЕК крайне недовольна Польша, которая уже заявила о готовности оспорить это исключение через суды. Это решение также крайне не устраивает Украину. Дело в том, что обе эти страны потеряют существенные доходы от транзита российского газа, который теперь будет идти через трубопровод по дну Балтийского моря.