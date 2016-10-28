Вашингтон, 28 октября, 2016, 21:00 — ИА Регнум. ФБР возобновит следствие по делу об электронной почте кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сообщает The Washington Times со ссылкой на заявление директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми.

ИА REGNUM

Поводом для этого послужило то, что ведомству стало известно о существовании электронных писем Клинтон, предположительно относящихся к расследованию ФБР.

Речь идет о том, что Хиллари Клинтон, занимая пост государственного секретаря США в 2009—2013 годах, осуществляла секретную служебную переписку, пользуясь личной электронной почтой. Это запрещено госслужащим, так как может позволить им скрывать свои письма от государственных проверок.