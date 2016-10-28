Салехард, 28 октября, 2016, 20:52 — ИА Регнум. На Ямале семьи погибших и пострадавших при крушении вертолёта МИ-8 получат денежные компенсации. Родственникам 19-ти погибших вручат по миллиону рублей, а троих пострадавших — по 500 тыс., сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Напомним, вертолёт разбился в ночь с 21 на 22 октября. Внутри было 22 человека. 19 из них погибли. Трагедия произошла в районе поселка Уренгой. Среди погибших — жители Волгограда, Красноярска, Астрахани и других территорий России, а также Казахстана. Причиной трагедии стали сложные метеоусловия.

Как заверила глава департамента социальной защиты населения ЯНАО Елена Карпова заверила, что содействие в сборе необходимых документов рассказала помогут собрать социальные работники регионов, из которых были пассажиры вертолёта. Кроме того, родственники уже получили памятку, в которой содержится перечень процедур и документов, необходимых для получения денег.