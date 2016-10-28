Радио REGNUM: выпуск за 28 октября
Москва, 28 октября, 2016, 20:52 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Сирийская оппозиция объявила о наступлении на Алеппо;
- Лавров обвинил Запад в подтасовке фактов по террористам, а также заявил, что если не подавить боевиков, то битва на Ближнем Востоке будет проиграна;
- Проект федерального бюджета на ближайшие три года внесен в Госдуму;
- В Кремле прокомментировали «резкие слова Путина» на закрытом совещании;
- Академики РАН выдвинули требование о лишении Мединского учёной степени. Глава Российской академии наук не поддержал эту инициативу.