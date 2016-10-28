Тбилиси, 28 октября, 2016, 20:45 — ИА Регнум. Перед вторым туром выборов в Грузии произошел очередной инцидент. Его зафиксировала местная телекомпания «Триалети», удивительным образом оказавшаяся на месте происшествия.

Цитата из к/ф «Мимино». реж. Георгий Данелия. 1978. СССР «Про что фильм? Про войну?..»

Днем к избирательному штабу «Грузинской мечты» явился исполнительный секретарь Горийской районной организации «Единого национального движения» Каха Лобжанидзе и стал обвинять находившихся на прилегающей к штабу территории людей в нарушении закона и избирательного кодекса.

Он повторял, что собравшиеся проводят незаконную агитацию среди местного населения в пользу правящей партии, и обвинял в агитации представителей местных властей.

Находившиеся на территории люди отвечали, что они пришли вовсе не в штаб «Грузинской мечты», а к себе домой, так как живут по соседству со зданием штаба. Ответы активиста ЕНД не удовлетворяли, и он методично повторял, что представители правящей партии нарушают закон, а руководители районной администрации занимаются предвыборной агитацией в рабочее время. При этом Лобжанидзе постоянно обращался к сопровождавшей его девушке с камерой, судя по ее репликам, тоже активистке ЕНД, и съемочной группе телекомпании «Триалети», которая и распространила сюжет об этом инциденте.

Судя по видеозаписи, участники перебранки ограничились лишь словесными оскорблениями в адрес друг друга. Сам факт какого-либо физического столкновения телекамера не зафиксировала. Но в конце видеоролика журналист телекомпании «Триалети» беседует с Кахой Лобжанидзе, который заявляет, что члены «Грузинской мечты» нанесли ему физическое оскорбление. Когда, окончив интервью, Лобжанидзе повернулся в профиль, на его скуле отчетливо была видна окровавленная ссадина.

На этот инцидент откликнулись в центральном офисе партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», где расценили происшедшее как провокацию со стороны ЕНД.

«Сегодня «Национальное движение» устроило очередную провокацию. В частности, члены «Национального движения» ворвались в штаб «Грузинской мечты» в Каралети и нанесли словесные и физические оскорбления сотрудникам штаба. Сегодня «Национальное движение» еще раз показало свое лицо, показало, что насилие, провокации и угрозы — это их стиль действий. «Грузинская мечта» призывает своих членов, активистов и сторонников не поддаваться на подобные провокации. Еще раз заявляем, что наша цель — проведение второго тура выборов в мирной, свободной и демократической среде», — говорится в заявлении.

Инциденты с применением насилия произошли в Грузии как перед выборами, так и во время выборов 8 октября. Одним из самых нашумевших был взрыв автомобиля одного из лидеров ЕНД Гиви Таргамадзе, в результате которого сам Таргамадзе не пострадал, но находившиеся поблизости от автомобиля граждане получили серьезные повреждения. В день выборов инциденты произошли в селе Кызыладжло Марнеульского района и на избирательных участках в Зугдидском районе, из-за чего результаты этих выборов были аннулированы и 22 октября там прошло повторное голосование.