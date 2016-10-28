Грозный, 28 октября, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил свою поддержку лидеру байкерского клуба «Ночные волки» Александру Залдостанову, известному под прозвищем «Хирург», раскритиковавшего режиссёра Константина Райкина, призвавшего сопротивляться цензуре и давлению общества на деятелей искусства, опубликовав свое мнение по этому вопросу на своей странице в Instagram.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

В частности, Кадыров выразил полную поддержку мнению Александра Залдостанова, заявившего, что «под видом свободы райкины хотят превратить нашу страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты».

Высказывание «Хирурга» Кадыров охарактеризовал как честное и предельно откровенное и выразил свое непонимание требований извиниться за мнение, близкое миллионам граждан нашей страны.