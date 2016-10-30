Махачкала, 28 октября, 2016, 20:41 — ИА Регнум. По факту массового отравления жителей города Махачкалы возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования предстоит выявить виновных в совершении преступления, которое определено в УК РФ статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе СКР по региону.

Водопроводный кран

По предварительной версии следствия, причиной отравления более 100 жителей города, из которых более 70 детей, могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным сетям. Пострадавшие в течение двух дней доставлялись в Республиканский центр инфекционных болезней с диагнозом «острая кишечная инфекция».

К расследованию происшествия привлечены также сотрудники и эксперты республиканского управления Роспотребнадзора, а также специалисты в области санитарно-эпидемиологической безопасности.

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В Дагестане госпитализированы с отравлением около 100 человек

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 по 28 октября в городе Махачкале госпитализированы более 100 человек. Всего в медучреждение с признаками отравления обратился 131 человек, среди них 79 детей. У всех больных отмечается средняя степень тяжести заболевания. Проверка дагестанского управления Роспотребнадзора показала, что большинство заболевших пили сырую водопроводную воду,