Дамаск, 28 октября, 2016, 20:22 — ИА Регнум. Комплекс зданий российского посольства в Сирии 28 октября в 15:00 мск был обстрелян минометным огнем из района Джобар, контролируемого антиправительственными группировками, сообщает официальный сайт МИД России.

Флаг России

На территории посольства разорвались две мины. Одна у главного входа в офисное здание Посольства, вторая взорвалась возле внешней ограды российской дипмиссии. Среди персонала посольства пострадавших нет. Строениям дипмиссии нанесен материальный ущерб, повреждены четыре автомобиля.

Российский МИД выступил с решительным осуждением очередной террористической атаки и пообещал сделать все от него зависящее, для законного наказания ее организаторов и исполнителей.

Внешнеполитическое ведомство России подчеркивает, что будет самым внимательным образом следить за международной реакцией на это преступление. Реакция на него станет однозначным свидетельством того, кто на деле отвергает терроризм, а кто всячески оправдывает террористов, зачастую указывая им цели для нападений.

Министерство иностранных дел России требует выполнения антитеррористических резолюций Совета Безопасности ООН и прекращения снабжения террористов оружием и деньгами.

Принципиальная позиция России в последовательной и бескомпромиссной борьбе с террористами в Сирии останется незыблемой, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.