Брюссель, 28 октября, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Гюнтер Эттингер станет новым еврокомиссаром по бюджету и персоналу, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

EPP Group in the CoR Гюнтер Эттингер

Он станет преемником болгарского политика Кристалины Георгиевой, которая должна стать новым управляющим Всемирного банка, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Вместо Георгиевой Болгарии необходимо будет направить другого политика в Еврокомиссию, где представлены все страны-члены ЕС. В настоящий момент Эттингер является еврокомиссаром по дигитальной экономике.