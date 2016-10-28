Санкт-Петербург, 28 октября, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Петербургским пожарным в 19:46 удалось ликвидировать открытое горение в производственном здании Кировского завода на проспекте Стачек, где вечером 28 октября загорелся масляный трансформатор. Ранее крупный пожар был локализован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Https://vk.com/spb_today Пожар на Кировском заводе. Скриншот из группы «ДТП и ЧП»

Сообщение о пожаре в производственном помещении размером 50×200 метров поступило в экстренные службы в 17:26. Пожар тушили по повышенному №2. В ходе борьбы с огнем из здания эвакуировали 20 человек. Сейчас пожарные работают по №1.

В 18:54 пожар на Кировском заводе был локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

Для замера содержания вредных веществ в воздухе на место ЧП отправлена передвижная лаборатория.

На месте пожара работают 35 единиц техники и 112 человек личного состава, в том числе от МЧС: 21 единица техники и 89 пожарных.