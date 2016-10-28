Вашингтон, 28 октября, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Власти США признали смерть экс-министра печати России Михаила Лесина в Вашингтоне несчастным случаем, сообщается в официальном микроблоге Twitter городской прокуратуры Вашингтона.

Pixabay.com Несчастный случай

В частности, там утверждается, что Лесин незадолго до своей смерти употреблял алкоголь, а ранения, от которых он скончался, Лесин получил когда находился один в своем номере отеля.

Напомним, что ранее американские судмедэксперты пришли к заключению, что 57-летний Михаил Лесин умер 6 ноября 2015 года в номере отеля Dupon Circle в центре американской столицы от тупых травм головы и шеи, совмещенных с травмами туловища, рук и ног.

В результате расследования, продолжавшегося почти год, главный судмедэксперт округа Колумбия изменил причину смерти Михаила Лесина с «неопределенной» на «несчастный случай».