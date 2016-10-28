Москва, 28 октября, 2016, 19:41 — ИА Регнум. Верховной главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации Владимир Путин не дал разрешение ВКС РФ возобновить авиаудары по Восточному Алеппо. Об этом сегодня, 28 октября, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИА REGNUM

Напомним, ранее сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил России попросил Путина дать разрешение на возобновление авиаударов по террористам в Восточном Алеппо. Военные мотивировали это тем, что террористы с новой силой атакуют сирийские правительственные войска, и из-за интенсивных боев в Алеппо продолжают гибнуть мирные жители.

Тем не менее Путин не дал добро на возобновление авиаударов по террористам в Алеппо. «Президент России считает нецелесообразным в настоящее время возобновление авиационных ударов по Алеппо», — сказал Песков.

Глава кремлевской пресс-службы также подчеркнул, что президент будет принимать решение о возобновлении бомбардировок на основании точек зрения Генштаба ВС РФ, информации получаемой с мест и так далее.