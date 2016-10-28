Ташкент, 28 октября, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана 28 октября приняли Госбюджет на 2017 год, а также бюджеты государственных целевых фондов, сообщает пресс-служба парламента Узбекистана.

Robert Wilson На улицах Бухары, Узбекистан

В заседании парламента принял участие Исполняющий обязанности президента Республики Узбекистан, премьер-министр Шавкат Мирзиёев.

«Основные направления бюджетно-налоговой политики, основные макроэкономические показатели будущего года предусматривают рост ВВП на 7,8 процента, производства промышленной продукции — на 6,9 процента, сельскохозяйственной продукции — на 6,2 процента, объема капиталовложений — на 9,6 процента», — говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, проект госубюджета и бюджеты государственных целевых фондов на 2017 год направлены на сохранение макроэкономической сбалансированности и устойчивого экономического роста, недопущение необоснованного роста госдолга, дальнейшее обеспечение роста доходов и уровня жизни населения, проведение активной инвестиционной политики, направленной на глубокие структурные преобразования и развитие инженерной, дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры.

В частности, в предстоящем году планируется снижение налогового бремени на экономику страны с 20,2 процента в текущем году до 18,9 процента к валовому внутреннему продукту.

Также объемы расходов на содержание учреждений культуры и проведение спортивных мероприятий в проекте Государственного бюджета на 2017 год предусмотрены с ростом на 16,7 процента по отношению к текущему году.

«Расходы на поддержку малообеспеченных семей и выплату социальных пособий семьям с детьми в 2017 году достигнут размера более 2,6 триллиона сумов (один доллар — 3050 сумов), что больше в 4 раза к 2008 году», отмечается в, частности, в сообщении.

Госбюджет принят депутатами единогласно.