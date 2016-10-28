Архангельск, 28 октября, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Архангельск с рабочим визитом посетил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Цель визита — оценить ход реализации региональной программы переселения граждан из аварийного жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Dvinaland.ru Сергей Степашин во время посещения Архангельска

Регион успешно завершил первые два этапа областной программы. Расселено 115 тысяч квадратных метров неблагоустроенного жилфонда — это 400 домов и почти семь тысяч человек. В настоящее время в Архангельской области реализует третий этап программы. Он должен завершиться до конца 2016 года. Львиная доля социальных строек пришлась на Архангельск.

Сергей Степашин и губернатор Игорь Орлов посетили главные стройки столицы Поморья. Они проинспектировали четыре дома на Ленинградском проспекте. Первые три многоэтажки будут сданы до конца года.

«Здесь возводятся «под ключ» 192 квартиры. Уже завершены монтаж внутренних перегородок и отделка помещений. В квартирах все продумано, есть даже натяжные потолки. Сдача первого дома ожидается в начале декабря», — рассказал заместитель председателя правительства Андрей Шестаков.

«Радует тот факт, что сегодня Архангельск перестал быть «проблемным» регионом в реализации федеральной программы расселения аварийного жилья. Сегодня я вижу результаты работы правительства Архангельской области и местных подрядчиков. Поэтому я буду рекомендовать Фонду поддержать регион на завершающем этапе программы в 2017 году», — сказал Сергей Степашин.

Затем представители Фонда ЖКХ отправились по адресу Московский, 55. Здесь возводятся две очереди многоэтажного дома на 216 квартир. Сегодня первые три секции полностью готовы к заселению, идёт процесс оформления документации. В декабре правительство области передаст дом администрации города для заселения новосёлов.

«В прошлом году правительство области забрало полномочия по расселению аварийных домов в Архангельске на региональный уровень. Сегодня мы видим результат — дома построены. Также мы поступили в Онеге и Коноше. Таким образом, мы полностью выполним свои обязательства перед жителями Поморья», — подчеркнул Игорь Орлов.

Всего в Архангельске до конца 2016 года будет сдано больше 25 тысяч квадратных метров «новостроя» по программе расселения аварийного жилья, пишет пресс-служба правительства области.

Отметим, что город Архангельск неоднократно срывал сроки расселения ветхих и аварийных домов по госпрограмме. Из-за этого центр содействия и реформирования ЖКХ отзывал финансирование или просил вернуть выделенные средства обратно.

Ситуация в областном центре остается напряженной — деревянный жилфонд, который занимает довольно большое место в доле многоквартирных домов, рассыпается на глазах. Недавно в центре города в таком доме обрушилась стена из-за чего пришлось эвакуировать 10 жильцов, сейчас им должно быть предоставлено место в маневренном жилфонде.