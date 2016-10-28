Ташкент, 28 октября, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов 28 октября встретился с прибывшим в республику с визитом заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Томасом Шэнноном, сообщает МИД Узбекистана.

Rferl.org Абдулазиз Камилов

Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.

«Также состоялся обмен мнениями по взаимодействию в формате «С5+1», отдельным вопросам международной и региональной повестки дня», — говорится в сообщении.

22 сентября Камилов и Шэннон встречались в Нью-Йорке, где Камилов находился в связи с участием в работе 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Узбекистан ранее заявили о готовности продолжать диалог в духе конструктивизма и взаимопонимания.

США является одной стран, резко критикующих Узбекистан за нарушения в сфере религиозной свободы.