Москва, 28 октября, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Надежда Савченко скоро сама поймет, что вернулась в ад, а ее заявление следует рассматривать как «отмазку». Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Надежда Савченко вернулась не из ада, а в ад. Думаю, что скоро она сама поймет это — коллеги по Верховной раде не простят ей поездки в Москву с прогулкой по Красной площади», — отметил сенатор. «Собственно говоря, и заявление Савченко на своей странице в Facebook следует рассматривать как своего рода «отмазку» или «явку с повинной», — считает парламентарий.

Разумеется, все эти внутриукраинские разборки Россию никаким образом не касаются, говорит он. «Можем только констатировать, что в очередной раз на наших глазах была разыграна пошлая комедия», — заключил Клинцевич.

26 октября Савченко присутствовала на заседании Верховного суда России, который рассматривал апелляцию по делу Карпюка и Клыха. Подсудимые участвовали в заседании по видеосвязи. По итогам заседания Верховный суд оставил в силе приговор Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, получившим ранее 22,5 и 20 лет колонии строгого режима.