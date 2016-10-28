Осло, 28 октября, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Решение правительства Норвегии разместить на своей территории 330 американских морских пехотинцев — это очередное звено в цепи военных приготовлений, осуществляемых под руководством США на фоне антироссийской истерии. Такой шаг явно не способствует сохранению стабильности и безопасности на Севере Европы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью норвежской радиовещательной корпорации NRK сегодня, 28 октября.

U.S. Army Europe Images Американские военнослужащие в ходе учений

Мария Захарова прокомментировала детали норвежско-американских договоренностей. «То, что на данном этапе речь идет только о 330 американских морпехах, которые расквартировываются в удаленном от России регионе страны, не очень успокаивает. Американский контингент, по информации Минобороны Норвегии, сможет проводить тренировки по всей ее территории, включая, надо полагать, и Север», — отметила она. «Что касается размещения на ротационной, а не постоянной основе, то этот момент тоже не должен вводить в заблуждение — конкретные военнослужащие будут меняться, но присутствие будет непрерывным», — пояснила официальный представитель МИД.

Российская сторона подчеркивает, что решение Осло разместить чужой контингент противоречит норвежской политике неразмещения на территории страны иностранных военных баз в мирное время, которую страна провозгласила, подписывая Североатлантический договор в 1949-м году.

В интервью норвежским журналистам представитель МИД также заявила, что норвежско-американская инициатива явно не способствует укреплению двусторонних отношений королевства с Россией. По ее словам, вместо того, чтобы развивать экономическое сотрудничество с соседней страной, Норвегия усиливает присутствие американских военных на своей территории. «Что является большей выгодой для Норвегии — торговать с Россией или обслуживать американских солдат?», — спросила Мария Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с января 2017-го года на базе Вэрнес в центральной Норвегии будут размещаться 330 солдат Корпуса морской пехоты США. Министерство обороны королевства уже сейчас задумывается, как можно было бы продлить пребывание американских морпехов после 2017-го года, для этого будет разработана специальная программа дислоцирования американских войск.