Мадрид, 28 октября, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Действующая вице-премьер Испании Сорайя Саенс де Сантамария говорит, что стабильность нового правительства меньшинства зависит от готовности всех сторон к переговорам и ответственным действиям, передаёт ABC News.

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Она отметила, что срок нового правительства станет проверкой «способности к диалогу и ответственности» всех партий.

30 октября пройдёт повторное голосование в парламенте, которое, как ожидается, даст разрешение премьер-министру Мариано Рахою («Народная партия») на формирование нового правительства и положит конец 10-месячному политическому тупику.

Вчера, 27 октября на первом голосовании кандидатура Рахоя была отклонена депутатами. Однако обещанное Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) воздержание должно обеспечить победу консервативного лидера.