Душанбе, 28 октября, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Во всех областях и районах республиканского подчинения Таджикистана и даже в его столице сегодня, 28 октября, вечером внезапно прекратилась подача электроэнергии. Проблем с электроснабжением не наблюдается только в Горно-Бадахшанской автономной области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

В МВД республики исключили версию теракта и связали отключение с техническими неполадками и предположили, что оно носит «скорее технический характер, связанный с проблемами в сетях».

По некоторым данным, из строя вышли высоковольтные подстанции или Нурекская ГЭС, которая обеспечивает электричеством три четверти страны. Однако официального подтверждения пока нет. В пресс-службе национального энергохолдинга от комментариев воздержались, но призвали не поддаваться панике. По словам пресс-секретаря Нозирджона Ёдгори, система «скоро будет восстановлена».

ИА REGNUM напоминает, что в последние годы в осенне-зимний период в Таджикистане возникает острый дефицит электроэнергии, из-за чего в среднем с середины октября по апрель по стране вводится лимит на потребление электричества — свет в домах таджикистанцев появляется всего по 8−12 часов в сутки.

В 2016 году национальный энергохолдинг «Барки точик» официально ограничений еще не вводил, однако жители некоторых районов уже сообщают о систематическом отключении электричества.