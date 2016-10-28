Вологда, 28 октября, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Презентация вологодского Иван-чая на Международной выставке инновационных продуктов, которая недавно прошла в Париже, принесла вологодской компании не только золотую медаль за качество продукции, но и заказ на первую поставку. Совсем скоро экологически-чистый напиток будут пить жители Европы, Южной Америки и Аргентины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Региональном центре поддержки предпринимательства.

Чаепитие

Продукция вологодской компании заинтересовала крупного дистрибьютора — компанию, которая поставляет чай по всему миру. Партнерские отношения закрепились первым пробным заказом на пять тонн иван-чая.

«Сейчас мы занимаемся разработкой упаковки Иван-чая для иностранного рынка его продажи, учитывая и языковые особенности местности, а также пожелание дистрибьютера указать на этикетке экологическую составляющую состава с пометкой «dicoros» (дикорастущее, без добавок и удобрений). Еще один обязательный пункт, который нам следует выполнить, прежде чем выйдем на внешние рынки — получить Сертификаты продукции», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM гендиректор компании, производящей Иван-чай, Александр Хлынов.

Кстати, по словам Александра Хлынова, активное желание заключить партнерские отношения на поставку Иван-чая было и у представителей Болгарии и Прибалтики. Правда, одним из требований сделки у них было полностью исключить участие России в производстве этой продукции, сделав акцент на слове «Фито-чай».

«Наша задача возрождать традиции именно русского чая, который растет в экологически чистых районах», — патриотично ответили вологодские производители, отказавшись от партнерских отношений.

«Помогать выводить вологодский бизнес на внешние рынки для РЦПП в числе приоритетных задач. На нашей платформе создана фокус-группа производителей, которым мы предоставляем возможности региональной и федеральной поддержки. Абсолютно уверена в экспортной конкурентоспособности производителей этого настоящего вологодского продукта», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM директор АНО «РЦПП ВО» Татьяна Крицкая.

По ее словам, сейчас Министерство промышленности и торговли РФ совместно с АО «Российский экспортный центр» организует работу по отбору заявок производителей высокотехнологичной продукции на компенсацию затрат на оценку соответствия организаций и продукции требованиям внешних рынков. Кроме этого, постоянно работает программа по компенсации затрат на сертификацию продукции на российском рынке.

В последние годы производство Иван-чая становится все более популярным у бизнеса Вологодской области. Как уже сообщало ИА REGNUM, на днях такое производство открылось в Череповце. В этом случае получившийся продукт планируют поставлять на рынки соседних регионов.