Москва, 28 октября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Российские военные просят Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Российской Федерации Владимира Путина дать им разрешение наносить авиаудары по террористам в сирийском городе Алеппо. Об этом сегодня, 28 октября, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Представитель Генштаба подчеркнул, что боевики продолжают бесчинствовать в Восточном Алеппо. Каждый день в городе гибнут мирные жители. Террористы снова начали атаковать сирийские правительственные войска.

«В связи с тем, что не прекращается гибель мирных жителей, боевики возобновили активные боевые действия против правительственных войск, мы обратились к верховному главнокомандующему Вооружёнными Силами Российской Федерации с просьбой возобновления авиационных ударов по незаконным вооружённым формированиям в восточном Алеппо», — заявил Рудской.

Напомним, ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в одну из школ Алеппо, где шли занятия. попала мина и газовый баллон, запущенные из подконтрольного террористам Восточного Алеппо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийские правительственные силы и ВКС РФ приостановили наступление на Алеппо, с тем, чтобы обеспечить гуманитарную паузу, которая должна была позволить мирным жителям покинуть зону боевых действий, а террористам была предоставлена возможность выйти из города с оружием в руках.

Однако боевики сорвали гуманитарную паузу и не давали мирным жителям покинуть город.