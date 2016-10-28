Мурманск, 28 октября, 2016, 18:55 — ИА Регнум.



Duma-murman.ru Заседание Мурманской областной думы

Мурманская областная Дума приняла корректировки в областной бюджет 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Согласно принятому закону «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2016 год», общий объём доходов областного бюджета на 2016 год увеличен на 3 490 214,2 тыс. рублей, или 6,8%, и составил 54 926 199,0 тыс. рублей. Общий объём расходов областного бюджета на 2016 год вырос на 2 434 836,2 тыс. рублей, или 4,6%, и составил 55 761 944,4 тыс. рублей.

«Увеличены бюджетные назначения на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям и субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим транспортные услуги населению на муниципальных маршрутах, — пояснили в Думе. — Предусмотрены средства на индексацию фондов оплаты труда работникам бюджетной сферы на 6,2%.»

Как отметили в пресс-службе, на заседании Думы, члены регионального Заксобрания рекомендовали областному правительству рассмотреть возможность постепенного замещения бюджетными кредитами из областного бюджета долговых обязательств по коммерческим кредитам, полученным муниципальными образованиями Мурманской области.

В конце прошлого года, как сообщало ИА REGNUM, губернатор Мурманской области Марина Ковтун высказывалась о приоритетах бюджета региона в 2016 году. По её словам, проект региональной казны формировался с «осторожным оптимизмом».

Предполагалось, что в 2016 году доходы областного бюджета составят 50 687 887,4 тыс. рублей, расходы — 51 939 633,9 тыс. рублей, дефицит — 1 251 746,5 тыс. рублей.