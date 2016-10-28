Мосул, Ирак, 28 октября, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы коалиции, возглавляемой США, нарастили интенсивность авиаударов в районе Мосула, в том числе с применением стратегических бомбардировщиков B-52, заявил 28 октября на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

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Генерал-лейтенант Сергей Рудской особо отметил, что стратегические бомбардировщики В-52 предназначены для ударов по большим площадям и их применение неизбежно приведет к массовым жертвам среди мирных жителей города Мосула

Рудской подчеркнул, что Министерство обороны России будет и дальше публиковать подробную информацию и данные объективного контроля о неизбирательных ударах авиации коалиции, возглавляемой США.

Напомним, Мосул является вторым по размерам городом Ирака. Его население составляет 1,3 млн человек. Город более двух лет контролируется отрядами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Военная операция по освобождению Мосула от ИГ продолжается с 17 октября. Кроме вооруженных сил Ирака, к участию в ней привлечены курдские отряды, а воздушную поддержку и общее руководство операцией осуществляет международная антитеррористическая коалиция во главе с США.