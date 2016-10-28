Тамбов, 28 октября, 2016, 18:45 — ИА Регнум. «Новая газета» в своем материале под заголовком «Волков бояться — на футбол не ходить» рассказала о спорах, связанных с талисманом чемпионата мира по футболу. Выбранный демократическим путем талисман чемпионата мира по футболу 2018 года безоговорочно понравится жителям только одного региона — Тамбовской области. На вопрос о том, почему Волк слабо ассоциируется с футболистами, издание отмечает, что волка ноги кормят, а «наших футболистов кормят спонсоры», «с ногами же у них что-то не то».

Волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года

Волка назвали Забивакой. Издание высказывает сомнения в том, что иностранные болельщики поймут это слово. И предполагает, что неопытные переводчики будут путаться между «забиякой» и «задавакой», а опытный объяснит, что «забивака» — «это футболист, который, забив на результат игры, — идет пить шампанское». «На некоторых эскизах Волк изображен в очках. Это правильно: очков нашим всегда не хватает», — говорится в публикации.

«Ладно, не станем придираться и изображать из себя волкодавов. Вдруг и с Волком нам повезет. Вдруг, несмотря на наше нытье и скепсис, футболисты сборной России добьются успеха. Можно сказать, вытянут счастливый волчий билет», — отмечается в статье.

О другом животном, получившем известность в Тамбовской области, рассказало издание «Житье-Бытье» в материале под заголовком «Рассказовский медведь стал героем интернета». В середине октября в соцсетях распространилась информация, что в районе в ужасных условиях содержат медведя: «Нужно срочно спасти медведя! Он живет в клетке. Очень худой. Зиму не проживет. Погибнет. На нем дрессируют собак. Натравливают на него. Словом, издеваются!».

Журналисты выяснили, что бурый медведь Макар действительно живет в Рассказовском районе. Его клетка стоит рядом с военно-охотничьей базой. Рядом — деревушка, все население которой — трое пенсионеров. Мишка, «нашумевший» в Сети, принадлежит военно-охотничьему обществу. По словам его председателя Аркадия Фомина, косолапого в 2013-м на законных основаниях купили в одном зоопарке — там образовался «излишек» медведей: «Около месяца он был на передержке, в это время ему делали клетку. А после три года он был в нашем хозяйстве. Если бы его тут не кормили или морозили зимой, он столько не прожил бы. К нам приезжают из облохотуправления, все проверяют. Будь что не так, общество просто лишили бы охотсоглашения. Питание медведь получает согласно утвержденному рациону, Макар съедает за год 775 кг хлеба, 385 кг картофеля, почти 110 кг круп. Также ему положены костная мука, рыбий жир, мед, фрукты, зелень, вдоволь травы».

Отрицать, что мишку используют для притравки собак, в обществе не стали. И заверили: ни сам медведь и ни одна собака при их проведении не пострадали. Макар, кстати, к своей «работе» относится спокойно и, когда его выпускают на испытания, часто разваливается на земле, не обращая внимания на собак.

О символе Котовска — куклах-неваляшках, рассказывается в публикации «Российской газеты». В 2011 году будущее одной из самых популярных советских игрушек оказалось под угрозой: руководство местного порохового завода сочло кукольное производство нерентабельным и велело его закрыть. Три года затем еще что-то делали по инерции, потом участок закрылся. Выиграли от этого только конкуренты. Появилась фирма «Котовские неваляшки», куда перекочевали не только работники, но и технологическая документация вместе с оборудованием.

Сейчас на пороховом заводе вернулись к идее изготовления местного несгибаемого символа. Классическая неваляшка собирается и раскрашивается здесь исключительно вручную. Параллельно с пороховым заводом выпуском неваляшек занимается и упомянутая выше фирма. Стремясь идти в ногу со временем, фирма наделала кукол на все случаи жизни. Выпускают здесь и игрушки для взрослых. Так появилась неваляшка — член избиркома, куклы в униформе МФЦ и с банковским логотипом.

После того, как неваляшка прославила Котовск, котовцы решили прославить неваляшку. Скульптуру заказали тамбовскому архитектору Александру Куликову, монумент открыли в 2012 году. «Мы получили, — мэр Котовска Алексей Плахотников помолчал, выбирая слово, — немного не то, что хотели. Во-первых, памятник был выполнен некачественно. С постамента начала отваливаться плитка, одна из скульптур сразу лопнула…». «Они страшные!» — пишут горожане в соцсетях. «Наконец-то убрали эти исчадия ада!» — радовались котовцы, когда скульптуры увезли на доработку.

Но неваляшки вернулись. Их три: маленькая, средняя и большая. «Эволюция женщины» — так назвал свою композицию архитектор. «Я так вижу», — отвечал он критикам. Мэрия отказалась оплачивать видение художника. Через три года суд в Воронеже постановил: подрядчику — устранить недоделки, заказчику — заплатить, поскольку скульптура выполнена по утвержденному городским советом проекту. «Эволюция» обойдется городу в 1 млн рублей, а надеяться на скорое создание другого, более адекватного монумента не позволяют скромные возможности муниципального бюджета.

В крупном ДТП в Подмосковье, которое произошло 26 октября, при столкновении микроавтобуса и двух фур погибли семеро тамбовчан: водитель и шесть пассажирок микроавтобуса. Еще пятеро с различными травмами были госпитализированы. Авария произошла ранним утром, пассажиры спали и не были пристегнуты. Глава администрации области Александр Никитин и председатель областной думы Евгений Матушкин выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших в дорожно-транспортном происшествии в Подмосковье. В администрации региона сообщили, что транспортирование тел погибших из Московской области на родную землю будет организовано при поддержке местных властей, сообщила «Тамбовская жизнь».

О грядущем повышении тарифов на ЖКУ пишет «Житье-Бытье». Тамбовчане всего несколько месяцев платят за «коммуналку» по повысившемуся с 1 июля тарифу. Тогда в регионе произошло традиционное подорожание жилищно-коммунальных услуг. Как пояснила начальник управления регулирования тарифов Светлана Варкова, в среднем в области тарифы на различные виды коммунальных услуг выросли в пределах 3,9%, что ниже установленного правительством РФ уровня по России и «значительно ниже уровня инфляции».

Тем временем изданию стали известны планы по повышению платы на «коммуналку» в следующем году — их обсудили на заседании общественного совета при управлении по регулированию тарифов Тамбовской области. По данным замначальника управления Светланы Гармашевой, ожидаемый индекс потребительских цен в 2016 году составит 7,5%, а на 2017-й этот показатель, предположительно, снизится на два пункта и составит 5,5%.

Учитывая рост индекса потребительских цен, в ведомстве подсчитали: с 1 июля 2017 года роста тарифов также избежать не удастся. Больше всего подорожает электроэнергия: прогноз — на 7%. Немного меньше, но все равно значительно вырастут в цене услуги водоснабжения и водоотведения — на 6,2%. На 4,1% станет выше плата за тепло и на 3% — за газ. В целом «коммуналка» вырастет в цене на 4,8%. Предполагается, что для тамбовчан средний индекс изменения платы за услуги коммунального комплекса будет немного ниже и составит 4,7%.

«Тамбовская жизнь» сообщила о вхождении областного центра в отопительный сезон. «Идут постоянные жалобы, что еще не все дома отапливаются, — начал на заседании комитета областной Думы спикер Евгений Матушкин, — хотя средняя температура давно уже опустилась ниже 8 градусов».

Градоначальник Юрий Рогачев доложил депутатам о ходе пусковых работ. По его словам, к 19 октября отопление дано в 1449 многоквартирных домах из 1616. «Старт отопления — это всегда повышение гидравлики, и мы не знаем, где могут быть свищи. Мы могли бы включить все сразу, но тогда «порвем» полгорода. Есть сетка включения, и я прошу горожан набраться терпения», — сказал Ю.Рогачев.

В этом году городская система теплоснабжения претерпела огромные изменения. Губернатор Александр Никитин принял решение помочь городу, и были выделены порядка 250 млн рублей. Проложено 11 км новых тепломагистралей — это высокотехнологичные трубы, рассчитанные на 50 лет. Но программа реконструкции рассчитана как минимум на три года, и город, по словам Ю. Рогачева, «сам не потянет». А потому градоначальник обратился за помощью к областной Думе. «Понимая остроту проблем в коммунальной сфере областного центра, мы готовы пойти навстречу Тамбову при рассмотрении бюджета на 2017 год и последующие три года в плане решения этих проблем», — заявил председатель областной Думы Е.Матушкин.

В местных СМИ также широко освещалась церемония передачи учреждениям здравоохранения области 16 новых автомобилей «Скорой помощи». Это вторая партия машин скорой помощи, которая поступила в Тамбовскую область. В сентябре лечебным учреждениям уже был передан 21 автомобиль. Всего же в этом году регион получит 50 единиц транспорта, в то время как первоначально планировалось поставить 34 санитарных автомобиля», пишет «Тамбовская жизнь».

Сейчас в составе службы действуют порядка 200 единиц транспорта. При этом 40% автомобилей выработали свой ресурс. Автопарк скорой помощи начали обновлять еще в прошлом году, приобретя за счет областного бюджета 40 машин, но проблему это не решило. Лишь в этом году удастся полностью обновить автопарк службы скорой помощи, что позволит вывести медицинское обслуживание населения на качественно новый уровень.