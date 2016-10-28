Орел, 28 октября, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Бюджет Орловской области на 2017 год запланирован без дефицита. Главный финансовый документ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в первом чтении был принят сегодня, 28 октября, на заседании Орловского областного совета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. По сравнению с прошлым годом регион существенно сократил свои доходы и расходы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Затянем

Как доложила депутатам руководитель департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова, общий объем доходов и расходов составит 26,4 млрд рублей, бюджет спланирован без дефицита.

17,5 млрд рублей доходов регион рассчитывает получить от налоговых и неналоговых поступлений, еще 8,9 млрд — безвозмездные поступления. Расходы области без учета безвозмездных поступлений составят около 21 млрд рублей, за счет целевых безвозмездных поступлений — 5,5 млрд рублей.

Расходы на социально-культурную сферу, как планируется, составят 16 млрд рублей, в том числе пять миллиардов рублей — на образование, шесть миллиардов — на социальную политику, 4,8 млрд — на здравоохранение. На культуру и спорт, 242 млн и 145 млн, соответственно.

Существенный объем ассигнований в этом году предусмотрен на дорожное хозяйство — 3,4 млрд рублей, а также на развитие АПК — 2,7 млрд.

Отметим, что по сравнению с бюджетом 2016 года параметры финансового документа 2017-го значительно урезаны: текущий бюджет был утвержден с доходами в 26,902 млрд рублей, расходами в 28,608 млрд рублей. Дефицит составлял 1,7 млрд рублей.

По итогам 2015 года доходы региона составили 28,398 млрд рублей, расходы — 31,295 млрд рублей.