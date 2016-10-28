Никосия, 28 октября, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини считает, что нанесение поражения «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии имеет решающее значение для предотвращения атак в Европе, передаёт Daily Mail.

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Однако, как говорит глава европейской дипломатии, победа над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в двух ближневосточных странах не устранит угрозу новых атак в ЕС. Оценка поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исключительно с точки зрения, что это может привести к бегству террористов в Европу для осуществления там терактов, была бы «недальновидной и циничной», заявила Могерини.

Еврокомиссар выступила после встречи с главой кипрского МИД Иоаннис Касулидис на Кипре.

Могерини также отметила необходимость быстрого и безопасного возвращения населения Мосула после выдворения оттуда террористов. ЕС принял решительные меры в борьбе с финансированием ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и усилил контроль над боевиками, возвращающимися из Ирака и Сирии в Европу.

Ранее, 17 октября иракское правительство в Багдаде дало стар операции по освобождению Мосула от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Последняя с лета 2014 года удерживает второй крупнейший город Ирака с населением больше одного миллиона человек. ВВС американской коалиции и курдские ополченцы с воздуха и на земле поддерживают вооружённые силы Ирака.