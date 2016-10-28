Киев, 28 октября, 2016, 18:28 — ИА Регнум.



President.gov.ua Дональд Туск и Пётр Порошенко

Режим зоны свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом должен продолжать действовать. Как сообщает 28 октября пресс-служба главы украинского государства, об этом во время телефонного разговора с президентом Петром Порошенко заявил президент Евросовета Дональд Туск, передает ИА REGNUM.

«Дональд Туск выразил полную поддержку Украине и отметил, что соглашение должно продолжать действовать», — отмечается в материале.

При этом Туск признал, что официальный Киев выполнил все необходимые критерии для предоставления гражданам Украины безвизового режима с ЕС. Президент Евросовета отметил, что ЕС должен завершить определенные внутренние процедуры перед вводом безвизового режима с Украиной.

Также президенты договорились продолжить интенсивную координацию вопросов на самом высоком уровне.

Напомним, 5 апреля 2016 года на консультативном референдуме в Нидерландах против Соглашения об ассоциации Украины и ЕС высказался 61% участников голосования. Явка составила 32% при необходимых 30%. Юридически результаты референдума не являются обязывающими для правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что до 24 ноября граждане Украины получит безвизовый режим с Европейским Союзом. По его словам, решение о предоставлении Украине безвизового режима будет принято после саммита Украина — ЕС, который пройдет 24 ноября 2016 года. «Я уверен в том, что документы о предоставлении Украине безвизового режима полностью будут подписаны и ратифицированы Европарламентом. В этом нет никаких сомнений. Могу даже сказать до какой даты — это произойдет до 24 ноября», — рассказал Порошенко.

Он пояснил, что вопрос предоставления безвизового режима Украине затянулся из-за спора между Европейским парламентом и Европейской комиссией о полномочиях в приостановке безвизового режима для любой из стран ЕС.

Напомним, 5 сентября евродепутат от «Европейской народной партии» Мария Габриэль (Болгария) в своем отчете по вопросу либерализации визового режима с Украиной призвала Европарламент предоставить Украине безвизовый режим. По ее словам, Украина «достигла необходимого прогресса и выполнила все необходимые критерии», в частности в сфере судопроизводства и внутренних дел. «Голосуя за это предложение Комиссии, Европейский парламент подтвердит принцип, что каждая страна в случае выполнения всех необходимых критериев может получить либерализацию визового режима», — сказала Габриэль. 20 апреля ЕК предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины.

Первый раз Порошенко заговорил о предоставлении ЕС безвизового режима Украине еще в октябре 2013 года, будучи сопредседателем Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС в Европарламенте. В 2014 году Порошенко дважды давал обещание об отмене виз с ЕС, в последний раз — 22 апреля 2015 года, в канун Рижского саммита. При этом в декабре 2014 года Порошенко обещал добиться безвиза с ЕС еще в 2015 году. «Нет никакого оправдания, чтобы немедленно не получить отчет о завершении выполнения Украиной своих обязательств относительно безвизового режима. И уже на Рижском саммите в мае должно быть принято решение о безвизовом режиме относительно украинских граждан с ЕС», — рассказал Порошенко.