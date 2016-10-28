Ставрополь, 28 октября, 2016, 18:28 — ИА Регнум.



ru.torange.biz Патроны

В Ставропольском крае инспектор ДПС предстанет перед судом за хранение боеприпасов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Промышленного района Ставрополя.

Полицейскому грозит до четырех лет тюрьмы. По предварительным данным, мужчина хранил у себя дома 87 патронов для огнестрельного оружия.

Его предупредили о предстоящем обыске и он попросил жену вынести патроны из дома. Женщина нашла 63 патрона и выбросила их в ближайшую с домом мусорку.

Остальные патроны остались дома и были найждены при обыске. Вскоре нашли и выброшенные патроны.

Обвинение старшего инспектора ДПС в незаконном хранении боеприпасов вместе с уголовным делом направлены в суд для рассмотрения по существу.

В региональном управлении полиции сообщили ИА REGNUM, что по результатам служебной проверки сотрудник отстранен от несения службы. Вопрос о дальнейшей работе в правоохранительных органах будет решаться после вынесения судебного решения.