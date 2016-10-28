Луганск, 28 октября, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Сегодня, 28 октября, Совет министров ЛНР внес изменения в положение о паспортном документе, удостоверяющем личность физического лица, проживающего на территории ЛНР. Согласно нововведениям, украинские паспорта были признаны законными и действительными. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания правительства заявила руководитель аппарата Совета министров Наталья Хоршева, передает ИА REGNUM.

Leonid 2 Герб ЛНР

По ее словам, жителям Луганщины не обязательно менять украинские паспорта на паспорта образца ЛНР. «Раздел «Общие положения» был дополнен пунктом, согласно которому паспортный документ, ранее выданный на основании положения о паспортном документе, удостоверяющем личность физического лица, проживающего на территории ЛНР, является действительным наравне с новым паспортным документом, выдаваемым на основании действующего положения о паспортном документе, удостоверяющем личность», — рассказала Хоршева.

По ее словам, правительство ЛНР дополнило категории физических лиц, имеющих право на получение паспорта ЛНР. В частности, получить паспорт образца ЛНР имеют право бывшие госслужащие ЛНР, которые выехали в другие области Украины, а также граждане России.

«Перечень дополнили граждане, проживающие и зарегистрированные по месту жительства в иных областях Украины по состоянию на 12 мая 2014 года, которые состоят или состояли на государственной службе в ЛНР. А также граждане Российской Федерации, иных государств и лица без гражданства или лица, которые не могут подтвердить принадлежность к гражданству какого-либо из государств, которые состоят или состояли на государственной службе в ЛНР», — уточнила Хоршева.