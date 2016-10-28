Ставрополь, 28 октября, 2016, 18:22 — ИА Регнум.



Kirill Borisenko Электромобиль

В Ставропольском крае планируется обнулить ставки транспортного налога для электрического автотранспорта. Соответствующий законопроект поручил разработать в региональном правительстве глава региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Разработкой законопроекта займутся министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

Эта мера стала одной из тех, что будут включены в комплекс мер по развитию в регионе экологически чистых видов транспорта.

Муниципалитеты должны также будут обеспечть для электротранспорта бесплатные парковки.

Вопрос внедрения экологически чистого транспорта в городах-курортах Кавминвод обсуждается на Ставрополье на протяжении нескольких лет. В регионе созданы первые заправки для электромобиля. Существует программа по использованию электротранспорта в качестве такси в городах Кавминвод.

Этот вопрос обсуждался и накануне на заседании трёх комитетов Совета Федерации России.