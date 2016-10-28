Москва, 28 октября, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Мощный циклон, пришедший из Скандинавии принесет в Москву первую метель, которая должна пройти уже 29 октября. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает Росгидромет.

Виктор Васнецов. Вьюжит. Метель. Старая Москва. 1904

Сообщается, что погоду в российской столице будут определять атмосферные фронты, которые притащил с собой мощный циклон из Скандинавии. Сильный снегопад в Москве ожидается уже в ночь на 29 октября. Днем снегопад усилиться. За сутки выпадет более 9 мм осадков.

На следующий день, 30 октября, снег также будет идти и ожидается те же 9 мм осадков.

Синоптики призывают не выезжать на автодороги без особой надобности.

В общей сложности в Москве может выпасть до пяти сантиметров снега в выходные.