Санкт-Петербург, 28 октября, 2016, 18:19 — ИА Регнум. Большие силы пожарных стянуты на проспект Стачек в Кировском районе Санкт-Петербурга. Здесь, на территории ОАО «Кировский завод», в производственном здании горит трансформатор.

Https://vk.com/spb_today Пожар на Кировском заводе. Скриншот группы «ДТП и ЧП»

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило 28 октября в 17:26 от дома 47 по проспекту Стачек.

В 17:36 к месту ЧП прибыло первое пожарное подразделение. В 17:37 ранг пожара подтвержден как повышенный №2. «Площадь пожара устанавливается. Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в ГУ МЧС.

Как уточнили в спасательном ведомстве, в производственном помещении размером 50×200 метров горит масляный трансформатор.«Для замера содержания вредных веществ в воздухе в районе горения на место убыла передвижная лаборатория», — отметили в МЧС.

С огнем пытаются справиться 112 пожарных на 35 единицах техники.

Добавим, что вечером 27 октября в это же время петербургские пожарные ликвидировали огонь в одном из корпусов на территории завода «Электросила» в Московском районе города. 30 пожарных тушили здание не эксплуатируемого цеха.

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А 29 сентября пожарным пришлось бороться с огнем в одном из цехов Кировского завода. Тогда на площади 120 кв. метров загорелось масло в прессе для металлообработки брикетов в цеху по подготовке металлолома к переплавке. Также обошлось без жертв и пострадавших.

Напротив зданий завода по проспекту Стачек находится станция метро «Кировский завод».