Тамбов, 28 октября, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Тамбовская область вошла в двадцатку лучших регионов России по производству мяса птицы в 2016 году. Регион занял 17-е место по данным экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Птицефабрика

Рейтинг опубликовал «АБ-Центр» на основании данных Росстата. Так, объем производства мяса птицы в Тамбовской области в январе-сентябре этого года во всех категориях хозяйств составил более 93 тыс. тонн в живом весе (69,8 тыс. тонн в перерасчете на убойный вес). Доля Тамбовской области в общем объеме произведенного в стране мяса птицы составила 2,1%. По информации управления сельского хозяйства области, до конца 2016 года планируется произвести свыше 132 тыс. тонн мяса птицы.

Отметим, что эта отрасль в регионе демонстрирует устойчивую динамику роста. Мясное птицеводство в Тамбовской области представлено несколькими крупными предприятиями. Так, в 2011 году реализован проект по строительству Инжавинской птицефабрики мощностью 100 тыс. тонн мяса птицы в год (на сегодняшний день предприятие производит 120 тыс. тонн мяса в год). Введен в эксплуатацию комплекс по производству и переработке мяса птицы в Первомайском районе на базе ООО «Тамбовская индейка». Производственная мощность этого комплекса составляет 50 тыс. тонн мяса в год, с перспективой увеличения до 70 тыс. тонн. На сегодняшний день ООО «Тамбовская индейка» произведено 3,6 тысячи тонн мяса. Выход на полную проектную мощность запланирован на 2017 год.

Кроме того, в Токаревском районе заканчивается строительство крупной бройлерной птицефабрики мощностью 150 тыс. тонн мяса. На сегодняшний день на предприятии начато производство первой продукции в пуско-наладочном режиме. Планируется, что в 2017 году Токаревская птицефабрика будет работать на полную мощность.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года на Токаревской птицефабрике открылся инкубатор. Предприятие рассчитано на производство 105 млн штук инкубационного яйца в год. Объем инвестиций составил 735 млн рублей. Численность персонала инкубатора — 87 человек. Средняя заработная плата — 25 тыс. рублей в месяц.

При реализации данных проектов в Тамбовской области производство мяса птицы составит 340 тыс. тонн в год.