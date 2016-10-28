Ставрополь, 28 октября, 2016, 18:15 — ИА Регнум.



Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

В Северо-Кавказском федеральном округе на сегодняшний день больше всего востребованы специалисты в области медицины, естественных и инженерных наук, а также энергосберегающих технологий. Такие данные озвучены заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа Олегом Хацаевым на совещании по вопросам развития северокавказских вузов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минкавказа России.

Со следующего года в регионе в рамках госпрограммы развития СКФО будут реализоваться крупномасштабные проекты в области туризма, медицины, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

Кадры для этих проектов целесообразно осуществлять в рамках сетевых образовательных магистерских программ. «Это обеспечит синергетический эффект за счет освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких вузов», — считает Хацаев.

Методическим центром и генератором сетевых программ обучения станет Северо-Кавказский федеральный университет. Предполагается, что уже к концу 2016 года все классические университеты СКФО в рамках разработанных моделей сетевого взаимодействия начнут реализацию сетевых образовательных программ.

Кроме того, в вузах Северного Кавказа планируется создать подразделения, которые будут оказывать содействие выпускникам в профильном трудоустройстве.

«В 2015 году, как и в предшествующие два года, вузы СКФО выпустили почти 60 тысяч специалистов. И многие из них после получения дипломов сталкиваются с проблемой трудоустройства», — отметил Хацаев.

В основном это юристы, экономисты, менеджеры и педагоги, добавил Святослав Сорокин, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России.

Он считает, что при определении квоты на прием в вузы на 2018/2019 учебный год необходимо оценить уровень востребованности кадров и их адаптациина рынке труда.

«Необходимо добиться, чтобы в структуре северокавказских вузов обязательно присутствовало обособленное подразделение, которое бы оказывало содействие выпускникам в профильном трудоустройстве посредством взаимодействия с работодателями и органами власти», — заявил чиновник.

По его мнению, это подразделение должно проводить мониторинг занятости выпускников, отучившихся по договорам целевого обучения, подчеркнул Олег Хацаев.