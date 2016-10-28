Дамаск, 28 октября, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант ВВС США Джефф Харриган рассказал об опасном сближении российского и американского самолётов в сирийском воздушном пространстве 17 октября, сообщает NBC News.

Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

По словам генерала Харригана, инцидент произошел около полуночи. Российский военный самолёт прошел в опасной близости от американского.

По мнению американских военных, российский самолёт мог сопровождать ещё одну, более крупную разведывательную машину. Руководство ВВС США считает, что причиной опасного сближения могла быть ограниченная видимость в тёмное время суток.

Напомним, самолеты российских ВКС присутствуют в воздушном пространстве Сирии по официальному приглашению сирийского правительства. Американские ВВС не имеют никаких законных оснований для полетов в небе Сирии.