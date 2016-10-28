Махачкала, 28 октября, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Причиной массового отравления жителей Махачкалы могла стать некачественная питьевая вода. Проверка дагестанского управления Роспотребнадзора показала, что большинство заболевших пили сырую водопроводную воду, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Pixabay.com Водопроводная вода

Проблему в ближайшее время обсудят в правительстве Дагестана на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. Ведомство усилило лабораторный контроль за качеством питьевой воды в Махачкале.

Доследственную проверку по данному факту проводит дагестанское управление СКР. Предварительной причиной отравления здесь также называют загрязненную питьевую воду, на качество которой могли повлиять сильные дожди, которые прошли с 23 по 25 октября в Махачкале. Следствие проводит проверку в отношении должностных лиц, которые ответственны за функционирование городского водопровода и качество подаваемой воды. К разбирательству в ситуации также подключилась республиканская прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, более 100 жителей Махачкалы госпитализированы с острой кишечной инфекцией с 27 по 28 октября. Обследование больных проводит Республиканский центр инфекционных болезней. Всего в медучреждение обратился 131 человек, среди них 79 детей.

108 больных госпитализированы с диагнозом острое кишечное отравление, 23 заболевшим медицинская помощь оказана на дому. Большинство заболевших — дети дошкольного возраста и молодые люди. У всех больных отмечается средняя степень тяжести заболевания.

В связи с обострением эпидемиологической ситуации в Республиканском центре инфекционных заболеваний перепрофилировано 60 коек и дополнительно привлечены четыре врача и шесть медицинских сестер. Последний случай массового отравления загрязненной питьевой водой произошел в Дагестане в феврале 2015 года. Около 80 жителей города Дагестанские Огни заразились гепатитом «А». Больше половины из них дети. Некачественная питьевая вода подавалась в дома заболевших из водовода «Кайтаг — Дербент».