Рязань, 28 октября, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Причиной взрыва в жилом доме №4 в 1-м Осеннем переулке в Рязани может быть одна не до конца затянутая гайка. Как сообщил начальник отдела криминалистики СУ СК РФ по Рязанской области Виталий Бочкарев, гайка была отвернута на выходе газового счетчика, передает «Рязанский городской сайт».

Халатность

Не закрученная гайка была обнаружена на оборудовании, которое стояло в квартире, ставшей эпицентром взрыва. При этом следователи напоминают, что это предварительная версия, более точные данные сможет дать только комплекс экспертиз.

ИА REGNUM напоминает, что взрыв бытового газа произошел рано утром 23 октября. В результате погибли семь человек, 16 человек получили ранения, пятеро из них были госпитализированы. Сейчас один из пострадавших выписан из больницы. Состояние других оценивается как удовлетворительное.

При этом пострадавшими признаны 29 человек. все они получат компенсации за утерянное имущество или причиненный вред здоровью. На эти цели из резервного фонда области выделено 27 млн рублей. Также ранее сообщалось, что 11 семей получат новые квартиры взамен разрушенных.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Приоритетной версией является утечка бытового газа. Прокуратура области проводит проверку котельной, от которой отапливался дом.