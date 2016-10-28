Казань, 28 октября, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии ввел процедуру конкурсного производства на шесть месяцев в отношении ООО «Алабуга-Моторс», которое является резидентом особой экономической зоны «Алабуга». Компания планировала производить китайские автомобили Dong Feng и Zotye. Соответствующие документы опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Pulscen.ru Складские запасы «Алабуга-Моторс»

С иском о признании «Алабуга-Моторс» банкротом обратилось ООО «СИВ Трансхолод». По данным суда, предприятие должно заплатить долг в размере 1,298 млн рублей, 412,8 тыс. рублей неустойки и 30 тыс. — госпошлину. В случае отсутствия оплаты до окончания срока наблюдения «Алабуга-Моторс» будет признана несостоятельной (банкротом).

Следующее заседание по банкротному делу состоится 20 февраля 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе 2015 года ООО «Алабуга-Моторс» сообщила о планах производства китайских Dongfeng и Zotye. В Татарии компания намеревалась собирать две модели — Dong Feng H30 CROSS и Zotye Z300, максимальный объем производства — 7 тыс. единиц в год. Объем инвестиций в оба проекта оценивался в 161 млн рублей. Деньги планировалось привлечь из заемных средств. Позднее глава «Алабуга-Моторс» Сергей Исаев называл и других потенциальных партнеров — китайские Jonway и Baic. Минэконмразвития РФ поддержало открытие нового производства в Алабуге. Бизнес-план «Алабуга-Моторс» предполагал помимо производства спецавтотранспорта, которое являлось основным направлением деятельности компании, организацию крупноузловой сборки китайских легковых автомобилей Dong Feng — седана DFM S30 и хэтчбека H30 Cross. Производство позволило бы создать дополнительно 60 рабочих мест, но, как решили в экспертном совете по промышленно-производственным особым экономическим зонам, необходимо увеличить инвестиции со 161 млн до 191 млн рублей и организовать аренду дополнительных производственных корпусов.

Однако экономический кризис помешал реализации проекта и летом 2015 года представитель российского подразделения Dong Feng сказал, что компания не рассматривает сборку своих автомобилей в Татарии как ближайшую перспективу.

В июле текущего года стало известно, что китайские партнеры отказались от производства Zotye в Алабуге. По словам заместителя генерального директора компании «Зоти Мотор Рус» Александра Гнездюка, компания намерена собирать автомобили на производственных мощностях белорусского завода «Юнисон».