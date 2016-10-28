Рига, 28 октября, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Сегодня, 28 октября, с официальным визитом в Латвию прибыл министр обороны Канады Харджит Саджан, сообщает LETA.

U.S. Navy Канадские солдаты

Саджан встретился с министром обороны Латвии Раймондом Бергманисом, чтобы обсудить вопросы формирования и размещения под руководством Канады международной боевой группы НАТО в Латвии.

«Мы давно сотрудничаем с европейцами и должны вносить свой вклад в обеспечение мировой безопасности. Если трудности у Европы, то трудности и у нас — наши экономики связаны. Поэтому канадские вооруженные силы есть на Украине, в Ираке и других местах, а в следующем году будут в Латвии. [.] Мы осознаем, что сотрудничество укрепляет и нашу безопасность», — заявил Саджан.

Министр обороны принял участие в международном форуме о безопасности и внешней политике «Рижская конференция 2016». В планах министра посещение военной базы в Адажи, с целью ознакомления с ее инфраструктурой и возможностями обучения на полигоне. Также у канадского министра во время визита в Латвию запланированы встречи с президентом Раймондом Вейонисом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, вскоре в Латвии будет размещена боевая группа канадских военнослужащих с внушительным арсеналом военной техники. Канада возьмет на себя руководство латвийской группой (батальоном) и станет одной из четырех стран, руководящих расширенным военным присутствием НАТО в Восточной Европе. Как заявил министр обороны Латвии Раймонд Бергманис, присутствие канадских военных в Латвии станет «очередным подтверждением важности трансатлантических связей», отметив, что «предстоит выполнить задачи по приему боевой группы».

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