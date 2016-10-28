Астрахань, 28 октября, 2016, 17:56 — ИА Регнум. В Астраханской области завершено строительство объекта для Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ ВНИИЭФ). Центр возводили в течение двух лет — с сентября 2014 года по сентябрь этого года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Спецстроя РФ 28 октября.

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Строился объект силами Северо-Западного главного управления Федерального агентства специального строительства. Всего было задействовано более 200 рабочих и инженерно-технического персонала.

Работы велись на трех площадках общей площадью около 10 гектаров. За время строительства объекта было смонтировано около 100 тонн металлоконструкций, перевезено более 1000 тонн грузов.