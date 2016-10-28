Симферополь, 28 октября, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Фундамент Соборной мечети торжественно заложили в Симферополе 28 октября, передает корреспондент ИА REGNUM. В церемонии закладки фундамента приняли участие представители руководства республики, города, госсовета, духовенства.

Glava.rk.gov.ru Вид будущей соборной мечети

Мечеть планируется возвести в районе Симферопольского водохранилища, на площади около трех гектаров. Состоять объект будет из двух частей — основного здания, с куполом высотой в 28 метров, и внутреннего двора. У мечети также будет четыре минарета, каждый по 50 метров в высоту. Всего храм будет иметь 40 куполов и 12 полукуполов. Одновременно он сможет вместить почти 2,5 тыс. человек. Как ожидается, построят мечеть в 2019 году. Стоимость проекта оценивается в два миллиарда рублей — строительство ведется на пожертвования.

Собственно, работы уже активно идут — в течение нескольких месяцев рабочие готовили котлован под будущую мечеть (размером 38 на 76 метров).

«Этого события мусульмане Крыма ждали 20 лет. Сегодня заложен очередной камень, фундамент новой республики», — сказал председатель крымского государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заур Смирнов.

«Если при Украине крымских мусульман пытались противопоставить остальной части населения, то сегодня крымские народы живут как большая дружная семья, где чтут традиции и культуры друг друга», — также отметил Смирнов.

«Мы знаем, что эта мечеть будет консолидировать крымских татар и мусульман, потому что под ее куполом смогут собираться на Курбан-байрам, Ораза-байрам большое количество мусульман», — добавил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.