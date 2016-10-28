Дамаск, 28 октября, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Боевые самолеты турецких ВВС пытались войти в воздушное пространство Сирии на севере сирийской провинции Алеппо, но после предупреждений со стороны сирийских и российских систем ПВО были вынуждены развернуться, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах.

Defenseimagery.mil Истребитель ВВС Турции

Напомним, 24 августа Турция на территории Сирии начала военную операцию «Щит Евфрата», под предлогом борьбы с террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Взаимодействуя с сирийскими незаконными вооруженными формированиями, турецкие военные взяли под свой контроль сирийский город Джараблус на сирийско-турецкой границе и продолжают свое продвижение в юго-западном направлении, регулярно вступая в бои с курдскими формированиями.

В Дамаске вторжение турецкой армии на территорию Сирии считают нарушением суверенитета страны с целью эскалации вооруженного конфликта. 21 октября Министерство обороны Сирии сделало официальное заявление о том, что вторгшиеся в воздушное пространство страны самолеты ВВС Турции будут сбиты любыми доступными средствами.