Киев, 28 октября, 2016, 17:46 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздух

26 октября в воздушном пространстве Белоруссии авиация ВВС Российской Федерации отрабатывала нанесение авиаударов по стратегическим объектам Украины. Об этом 28 октября на брифинге в Киеве заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает ИА REGNUM.

Он считает, что руководство России «продолжает подготовку к возможным широкомасштабным наступательным действиям» против Украины. «26 октября, используя обязательства Республики Беларусь в рамках союзного государства, российскими боевыми самолетами в воздушном пространстве Беларуси отработан вопрос условного нанесение массированных авиационных ударов по стратегическим объектам на территории Украины», — сказал Скибицкий.

В ГУР отметили, что вдоль государственной границы Белоруссии был замечен самолет дальнего радиационного наведения А-50У, который осуществлял разведку пространства в северо-западной части Украины и наведение истребительной авиации. При этом бомбардировщик Ту-160 и два дальних бомбардировщика Ту-22мЗ ВВС РФ условно осуществили пуски ракет, два фронтовые бомбардировщики Су-34 отрабатывали нанесение ракетно-бомбовых ударов.

Кроме того, Скибицкий проинформировал, что 26 октября самолеты-разведчики ИЛ-20 и СУ-24 ВВС России были замечены над акваториями Азовского и Черного морей. «25 и 26 октября в воздушном пространстве Азовского и Черного морей при выполнении комплексной разведывательной операции была замечена деятельность самолетов-разведчиков ИЛ-20 и СУ-24 ВС России», — уточнил он.

Он также сообщил, что в Донбассе военная группировка противника составляет 41 тыс. солдат.

Напомним, 21 октября пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что на учениях «Рубеж — 2016» радиотехнический батальон бригады радиотехнических войск воздушного командования «Юг» впервые применил новейшую разработку отечественного ВПК — подвижную трехкоординатную радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 «Пеликан».

Отечественную технику тестировали в условиях максимальных нагрузок. Сначала экипаж РЛС совершил марш на 120 километров в определенную позицию. На полигоне провели занятия по восстановлению техники при ее выходе из строя: автомобильной — на марше, а электротехнической — после применения оружия. После этого отработали развертывание и свертывание станции в срок и проверили ее возможности по боевому применению. После учений станция «заступила» на боевое дежурство по защите воздушного пространства над югом Украины.