Киев, 28 октября, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Сегодня, 28 октября, президент Украины Петр Порошенко представил нового главу Киевской облгосадминистрации — Александра Горгана, передает ИА REGNUM.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Александр Горган

«Уверен, что Александр Любомирович те позитивные достижения начиная от активного участия в строительстве оборонительных фортификационных сооружений на линии столкновения и заканчивая рядом очень обнадеживающих экспериментов в районной администрации, учитывая его опыт, энтузиазм… реализует тот огромный потенциал, который у него есть», — сказал Порошенко.

Обращаясь к чиновникам Киевской ОГА, Порошенко отчитался, что за 2,5 года Украине удалось создать одну из наиболее боеспособных армий в Европе. «За два с половиной года нам удалось построить наиболее эффективные на европейском континенте Вооруженные силы Украины, создать с нуля собственную армию, которая является на 100% важным элементом нашей независимости. Разрушая украинскую армию, предыдущая власть разрушала нашу независимость. И мы встретили «российскую агрессию» без армии, без техники и остановили агрессора только на голом энтузиазме. Сегодня мы можем утверждать, что украинский солдат накормлен, одет, обут, обучен, вооружен. Мы сделали все возможное, чтобы денежное обеспечение было на достойном уровне», — рассказал Порошенко.

По его словам, международная коалиция продолжает поддерживать Украину в борьбе за территориальную целостность. «Вторая позиция — мы создали международную коалицию, которая на сегодняшний день крепко обеспечивает изоляцию агрессора и полную поддержку Украины, как бы тяжело не было и какие бы вызовы не стояли перед миром. Но мы не можем тешиться только этими двумя направлениями реформирования нашего государства», — добавил Порошенко.

Он сообщил, что в результате финансовой децентрализации местные бюджеты получили в пять раз больше средств на развитие территориальных общин. «Одной из основных реформ, с которой я, как президент шел на президентские выборы — была децентрализация. И децентрализация тогда воспринималась очень скептически. Почему так происходило? Очень просто, потому что никто не верил. На Украине еще никогда никто добровольно власть не отдавал из Киева в Киевскую область (из центра в регионы — прим. ИА REGNUM). И мы сделали первый шаг — финансовая и бюджетная децентрализация. И то, что 23 года украинские местные бюджеты были кассами по выдаче зарплат с нулевым бюджетом развития и страшными дефицитами. Чтобы получить свои деньги местные бюджеты с протянутой рукой месяцами ждали Казначейство, а иногда и давали взятки, чтобы вытянуть свою собственную заработанную копейку. Большинство в этом зале об этом помнит. И как-то удивительно за два последних года остатки собственных средств на депозитных счетах в коммерческих банках исчисляются сотнями миллионов в каждой области Украины. Бюджет развития вырос в пять раз. Соотношение областного бюджета 2015 года к бюджету 2016 года составляет 35, 40, 50, а в некоторых областях и 65%. Сегодня каждый сельский голова имеет возможность увеличить бюджет сельсовета», — напомнил президент.

Также Порошенко рассказал о реформировании системы администрирования налоговых сборов. «Очень важно, что сегодня мы взялись за реформирование налоговой системы. Позавчера прошло заседание Национального совета реформ, на котором было зарегистрировано и подано правительству кардинально новый принцип администрирования налогов. С чем раньше ассоциировалась Налоговая администрация? С инструментом давления власти на предпринимателя. Ничего доброго предприниматели и власть не ждали от налоговиков. А сейчас районная налоговая инспекция превращается в консультационный орган — чего-то не знаешь, пойди, спроси. «Маски шоу» от них не ждешь, потому что запрещено. Создается электронный кабинет плательщика налогов, чтобы не было контактов, чтобы налоговый инспектор не смог встретиться с наиболее уважаемым в государстве человеком — плательщиком налогов… Автоматическое возмещение НДС, о чем давно говорили, наконец-то, будет внедрено. При этом будет защита мелкого и среднего бизнеса», — подчеркнул Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости придать новый импульс реформам децентрализации и местного самоуправления. По его словам, в 2016 году в результате децентрализации местные бюджеты Украины резко нарастили доходность — более чем на 50% (1 млрд 326 млн долл). «Местные бюджеты по сравнению с прошлым годом уже выросли на 34 млрд грн (больше, чем на 50%). Если мы посмотрим на другие инструменты, то мы увидим, что сегодня, второй год подряд, на Украине существуют другие инструменты стимулирования регионального развития. Это Государственный фонд регионального развития, который впервые распределяется честно. Это отдельная субвенция на поддержку объединенных территориальных общин в размере 1 млрд грн (39 млн долл), а на следующий год мы закладываем 1,5 млрд грн (58 млн долл)», — уточнил премьер.