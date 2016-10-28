Ленинградская область, 28 октября, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Правительство Ленинградской области рассчитывает получить в 2017 году 6−7 млрд рублей федеральных субсидий на дорожное строительство. Областным бюджетом следующего года на дороги предусмотрено 6,85 млрд рублей собственных средств. Об этом сегодня, 28 октября, сообщил зампред правительства региона Михаил Москвин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Yanyarv Строительство дороги

По словам Михаила Москвина, хотя федеральный бюджет на будущий год пока окончательно не сформирован, однако насчет дорожной инфраструктуры в областном правительстве уже есть «хотелки», как выразился чиновник. Попросят власти региона у Центра на строительство моста через Волхов в Киришах, моста через Свирь в Подпорожье, путепровода над железной дорогой в Мельничном ручье (39-й км во Всеволожске), дороги от петербургской КАД в Колтуши (параллельно Мурманскому шоссе), подъезда к Всеволожску и на ряд объектов по сельским дорогам.

Москвин отметил, что министр транспорта РФ Максим Соколов посетит регион 29 октября и 8 ноября, и эти визиты областные власти постараются максимально использовать, «чтобы доказать необходимость софинансирования».

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Напомним, ранее сообщалось, что региону придется заплатить почти треть всех федеральных субсидий на 2016 год из-за их неполного освоения. Однако власти Ленобласти уверены в их освоении до конца года, и попросят федеральный центр воздержаться от штрафа.

Зампредседателя комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Бахтин признал, что ситуация с неосвоением федеральных средств наблюдается не первый год. Однако, по его словам, в этом году ситуация уже имеет положительную динамику.

«Есть планы по выработке необходимых мер, чтобы в 2017 году к этому вопросу не возвращаться и на перспективу запрашивать у федералов дополнительные средства, мотивируя тем, что те, которые нам выдавались, мы освоили», — сказал Бахтин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Выборгском районе Ленинградской области, в районе станции Возрождение, 13 октября 2016 года был открыт путепровод над железнодорожной веткой Выборг — Каменногорск. Новый объект стал первым из четырех строящихся в регионе виадуков, которые позволят решить проблемы на пересечении автомобильных и железных дорог.