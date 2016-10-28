Тула, 28 октября, 2016, 17:22 — ИА Регнум. В тульском поселке Плеханово установят четыре камеры видеонаблюдения — по просьбам местных жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Тулы по итогам встречи главы администрации города Евгения Авилова с жителями поселка 27 октября.

Pixabay.com Видеокамеры

Заместитель главы администрации города — начальник управления по благоустройству Владислав Галкин сообщил, что места установки видеокамер будут согласованы с полицией. Кроме того, в поселке на улице Пионерской и Маяковского планируют установить искусственные дорожные неровности, а на улице Железнодорожной выполнят щебнем ремонт участка дороги. Для этого приобретено семь кубических метров материала.

В 2016—2017 году по 10 адресам поселка будут установлены новые опоры и светильники — всего на 3,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в поселке, где живет крупная цыганская община, произошли массовые беспорядки. Тогда местные жители вышли на улицы, протестуя против отключения их домов от газа. Как оказалось, десятки этих домов нигде не зарегистрированы, а, следовательно, «сидят» на незаконных врезках в коммуникации.

К середине июля по решениям судов были снесены 108 нелегальных построек. Впрочем, уже через месяц, в середине августа, газовики обнаружили новые врезки в газопровод.

Вместе с тем, по поручению губернатора Алексея Дюмина власти Тулы приступили к разработке плана комплексного благоустройства поселка.